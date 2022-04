Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Odenwaldkreis, Michelstadt (ots)

Am Donnerstag (07.04.) gegen 14 Uhr befuhr ein 71-jähriger Odenwälder mit seiner schwarzen Mercedes-Benz Limousine die B47 von Michelstadt kommend in Fahrtrichtung Steinbach. In Höhe des Bahnüberganges kam es nach jetzigem Ermittlungsstand zu einer Kollision zwischen dem Pkw des Odenwälders und einem dunkelblauen Lkw. Beide Fahrzeuge entfernten sich von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Zeugen, welche Hinweise zu dem unfallbeteiligten dunkelblauen Lkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0) telefonisch zu melden.

