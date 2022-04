Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: E-Lastenrad "Babboe" im Wert von über 4500 Euro gestohlen/ Wer kann Hinweise geben?

Zwingenberg (ots)

Ein nahezu fabrikneues E-Lastenrad des Herstellers Babboe wurde zwischen dem letzten Freitag (01.04.) und Mittwochnachmittag (06.04.) in der Darmstädter Straße gestohlen. Das Rad war mit einem stabilen Faltschloss und einer Feststellbremse gesichert. Das über 4500 Euro teure E-Velo stand in der privaten Tiefgarage. Das Lastenrad hat im Frontbereich eine braune Box in Holzoptik, die mit einer schwarze Plane mit Sichtfenster geschützt ist. Die Grundfarbe des Rahmens ist grau.

Wo ist das Rad aufgefallen? Wer kann Hinweise an die Ermittler des Kommissariats 41 geben? Telefon: 06251 / 8468-0.

