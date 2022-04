Pfungstadt (ots) - Ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße rückte am Mittwoch (6.4.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten im Zeitraum zwischen 7.30 und 18.30 Uhr ins Innere des Mehrfamilienhauses. Dort versuchten sie eine Wohnungstür aufzuhebeln. Ihr ...

