Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Augenzeugen nach Verkehrsunfallflucht im Nordring gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 06.04.2022 wurde zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr in Mörfelden-Walldorf im Nordring ein geparktes Fahrzeug durch einen vorbeifahrenden weißen LKW beschädigt. Hierbei wurde der Außenspiegel des geparkten schwarzen Audi`s beschädigt. Der Fahrer des LKW`s entfernte sich im Anschluss mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum LKW machen? Hinweise bitte an die Polizei in Mörfelden-Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell