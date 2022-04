Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Drei Autos im Visier Krimineller

Groß-Gerau (ots)

Drei in der Paul-Ehrlich-Straße geparkte Autos der Marken Opel, Fiat und Mercedes, gerieten in der Nacht zum Mittwoch (06.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter zerstörten jeweils Scheiben der Fahrzeuge, um in die Innenräume einzudringen. Anschließend durchsuchten sie die Autos und deren Handschuhfächer. Ihnen fielen hierbei wenige Euro Bargeld, Zigaretten und in einem Fall zudem Kopfhörer in die Hände.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

