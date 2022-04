Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Mi., 06.04, 10.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gerauer Straße in Mörfelden ein geparkter weißer Kleintransporter am Heck angefahren und beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, aufgrund von Spuren müsste es sich um ein blau-graues Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell