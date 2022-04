Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Dieb nutzt unverschlossene Wohnungstür und entwendet Geldbörse mit Bargeld

Dieburg (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hat sich ein Krimineller am Montag (4.4.) in der Straße "Auf der Leer" eine nicht verschlossene Haustür offenbar zunutze gemacht. Gegen 14.30 Uhr betrat der Unbekannte das Grundstück und die Räume des Einfamilienhauses. Dort schnappte er sich die Geldbörse aus einem der Zimmer und sucht damit das Weite. Zu seiner Beschreibung liegen den Ermittlern derzeit keine Details vor. In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 41 in Dieburg Zeugen, die den Täter möglicherweise beobachten konnten und Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06071/96560 werden alle sachdienlichen Informationen entgegengenommen.

