65451 Kelsterbach (ots) - Auf der B 40 von Ffm-Sindlingen kommend in Fahrtrichtung Ffm-Flughafen nach der Mainbrücke bei der dortigen Baustelle fuhr in der Nacht von Freitag, 01.04. auf Samstag 02.04.2022, 01:04 Uhr ein Kleintransporter mehrere Warnbarken um. Diese und mehrere Fahrzeugteile ließ er auf der Fahrbahn liegend zurück. Wer kann Hinweise zu dem Transporter geben? Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr