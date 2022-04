Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 500 Euro Sachschaden nach versuchtem Einbruch in Ladengeschäft

Lampertheim (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro haben bislang noch unbekannte Täter bei einem versuchten Einbruch in ein Ladengeschäft in der Nacht zum Dienstag (05.04.) in der Wilhelmstraße verursacht. Zwischen 19 Uhr am Montag und 9 Uhr am folgenden Morgen wollten die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen eine Fahrstuhltür aufhebeln, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Die Polizei hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft bei den Ermittlungen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell