Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Betrüger erbeuten über 2.000 Euro

Vorsicht vor WhatsApp Masche

Viernheim (ots)

Bislang noch unbekannte Betrüger haben am Montag (04.04.) über 2.000 Euro ergaunert. Per WhatsApp kontaktierten die Kriminellen gegen 10 Uhr eine 57 Jahre alte Viernheimerin und gaben sich als deren Tochter aus. Hierfür nutzten sie eine der Frau unbekannte Nummer und erklärten dies mit einem Anbieterwechsel. Die vermeintliche Tochter gab über den Messenger vor, in einer finanziellen Notsituation zu sein und bat die 57-Jährige, dringend zwei Überweisungen zu tätigen, da sie angeblich 48 Stunden keinen Zugang zu ihrem Bankaccount hätte. Die hilfsbereite überwies anschließend über 2.000 Euro, bis sie Zweifel bekam und schließlich den Schwindel bemerkte. Sie erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Das Kommissariat 23 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor der bekannten Betrugs-Masche. Überweisen Sie niemals Geld nur aufgrund einer WhatsApp. Werden Sie stets misstrauisch und versuchen Sie, die angeblichen Angehörigen oder Freunde über die Ihnen bekannte Nummer zu erreichen. Im Zweifel wenden Sie sich an den Notruf 110!

Bei weiteren Fragen rund um das Thema Betrugsmaschen finden sind Informationen unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell