Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch in Kiosk

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Mehrere Hundert Euro Schaden haben Kriminelle bei dem Versuch, gewaltsam in einen Kiosk in der Palisadenstraße zu gelangen, verursacht. Die Tatzeit wird ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Sonntag (3.4.), 23 Uhr und Montag (4.4.), 9 Uhr eingegrenzt. Sowohl das Fenster als auch die Eingangstür zum Verkaufsraum trotzten glücklicherweise dem kriminellen Vorhaben und die Täter flüchteten unverrichteter Dinge. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeug beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell