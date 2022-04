Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Schrank im Bad brennt/20-Jähriger leicht verletzt

Nauheim (ots)

Der Brand eines Schranks im Bad einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus "An den Akazien", rief in der Nacht zum Dienstag (05.04.), gegen 2.40 Uhr, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nauheim hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Ein 20 Jahre alter Bewohner verletzte sich beim Versuch das Feuer zu löschen leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Alle Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

