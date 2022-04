Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Vier Autos im Visier von Kriminellen

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht zum Sonntag (03.04.) gerieten zwei geparkte Fahrzeuge der Marke VW "Im Lerchelsböhl" sowie in der Frankfurter Straße in das Visier von Kriminellen. In beiden Fällen wurden Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Während die Unbekannten "Im Lerchelsböhl" leer ausgingen, entwendeten sie im zweiten Fall eine im Fahrzeuginnenraum abgelegte Handtasche samt Geld und persönlichen Dokumenten.

In der Nacht zum Montag (04.04.) schlugen Kriminelle erneut in der Frankfurter Straße, diesmal an einem Fiat zu. Sie verschafften sich auf nicht bekannte Weise Zugang in das Auto und ließen dort eine Geldbörse samt Dokumenten mitgehen. Zudem zerstörten Aufbrecher in der gleichen Nacht die Scheibe eines vor einem Hotel im Wasserweg geparkten Mercedes und entwendeten eine im Innenraum liegende Tasche.

Die Polizei prüft nun einen Tatzusammnhang. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

