Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Weißer BMW M550i gestohlen (GG-MK 1923)

Groß-Gerau (ots)

Ein in der Nordendstraße geparkter weißer BMW M550i geriet in der Nacht zum Sonntag (03.04.), in der Zeit zwischen 5.00 und 6.15 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise Zugang in das Fahrzeug und entwendeten den BMW im Wert von über 50.000 Euro anschließend. An dem Fahrzeiug sind die amtlichen Kennzeichen GG-MK 1923 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

