Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach/ Lützel-Wiebesbach: Spur nicht gehalten

Autofahrer mit 1,6 Promille kontrolliert

Lützelbach (ots)

In Lützelbach ist ein Audi, der offensichtlich nicht die Spur halten konnte, am Samstagnachmittag (02.04.) anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Das Auto fuhr Schlangenlinien, auch auf Gehwegen und wurde von dem Fahrer mehrmals abgewürgt. Die verständigte Polizei kontrollierte den verantwortlichen, 54 Jahre alten Fahrer letztendlich in der Sechmauerer Straße in Lützel-Wiebelsbach. Wie sich herausstellte, war der Audi-Fahrer alkoholisiert. Nachdem der Test einen Wert von über 1,6 Promille anzeigte, wurde auf der Dienststelle in Höchst Blut entnommen. Zudem wurde Anzeige erstattet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell