Mörlenbach (ots) - Ein Kindergarten in der Kirchgasse war in der Nacht zum Sonntag (03.04.) im Visier Krimineller. Nach ersten Erkenntnissen drangen die bislang noch unbekannten Täter zwischen 23.45 Uhr und 2 Uhr am nächsten Morgen in das Anwesen ein und brachen Türen im Innenraum auf. Aus einem Büroraum entwendeten sie rund 80 Euro Bargeld. Es wurde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Hinweise nimmt das ...

