Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: 17-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Wichtiger Zeuge gesucht

Dieburg (ots)

Nachdem sich am vergangenem Freitag (1.4.) ein 17-Jähriger in der "Alten Mainzer Landstraße" eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte, wird ein wichtiger Zeuge gesucht.

Der Streife fiel gegen 13.20 Uhr in der dortigen Straße ein schwarzer Roller ohne Kennzeichen und mit zwei jungen Männern darauf auf, die keinen Helm trugen. Als sie die Polizei erblickten, flüchteten sie umgehend mit dem Roller in entgegengesetzte Richtung durch eine Einbahnstraße über den Steinweg. Nach derzeitigem Kenntnisstand musste unter anderem in der Straße "Am Wall" ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem schwarzen Wagen bremsen und dem Geschehen ausweichen. Die Flüchtigen konnten schließlich auf einem Schulgelände "Auf der Leer" gestoppt und festgenommen werden. Wie sich im Zuge der Kontrolle rausstellte, wurde der Roller Ende März der Polizei als gestohlen gemeldet. Zudem hatte der 17 Jahre alte Rollerfahrer keine Fahrerlaubnis. Er und sein 16-jähriger Begleiter mussten im Anschluss die Streife mit auf die Polizeistation begleiten, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Dieburg nach dem bislang unbekannten Wagenlenker, der ebenfalls bremsen und ausweichen musste. Dieser wird gebeten sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

