POL-DA: Lampertheim: Entwendetes Fahrzeug im Waldgebiet sichergestellt

Lampertheim (ots)

Ein im Stadtteil Hofheim entwendetes Fahrzeug konnte im Laufe des Sonntags (03.04.) in einem Waldgebiet zwischen Riedrode und Lorsch aufgefunden und sichergestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die bislang noch unbekannten Täter gegen 5.20 Uhr am frühen Sonntagmorgen den weißen Mercedes GLE vor einem dortigen Anwesen in der Straße "In der Teichgewann". Die Besitzer alarmierten die Polizei und konnten den Wagen in dem Wald parallel zur Bundesstraße 47 schließlich orten. Das Auto wurde sichergestellt. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

