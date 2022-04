POL-DA: Heppenheim: Kriminelle hatten es auf Katalysatoren abgesehen

Bürstadt (ots) - Am Sonntag (03.04.) kam es um 09:30 Uhr zu einem tödlichen Unfall an dem unbeschrankten Fußgängerübergang in der Waldgartenstraße/ Industriestraße in Bürstadt. Hierbei wurde ein 70-jähriger Bürstädter von einer herannahenden Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt. In der Regionalbahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt 5 Fahrgäste, die unverletzt blieben. Am Unfallort eingesetzt waren ...

mehr