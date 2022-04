POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Groß-Umstadt (ots) - Am Freitag (01.04.) wird durch die Rettungsleitstelle Dieburg gegen 15.45 Uhr der Brand in einer Kunststoffspritzgießerei in der Breslauer Straße im Ortsteil Richen gemeldet. Hier geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Fabrikationshalle gelagertes Kunststoffgranulat in Brand. Den Feuerwehren aus Groß-Umstadt und den umliegenden Orten gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. ...

