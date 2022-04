Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Darmstadt (ots)

Am Freitag, 01.04., gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Auto-Fahrer aus Darmstadt die B3 von Darmstadt kommend in Richtung Wixhausen. Hierbei kam dieser auf noch ungeklärte Weise in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Opel zusammen, welcher mit zwei Personen besetzt war. Der 33-jährige Fahrer des Opels wurde hierbei leicht verletzt und die 30-jährige Beifahrerin war im Fahrzeug eingeklemmt. Diese musste durch die Feuerwehr befreit werden und zog sich schwere Verletzungen am Bein und Arm zu. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in die umliegenden Kliniken verbracht. Der Unfallverursacher stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 EURO. Die Strecke war im Bereich der Unfallstelle aufgrund von Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa 3 Stunden voll gesperrt gewesen.

