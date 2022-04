Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt - Brand in einer Fabrikhalle

Groß-Umstadt (ots)

Am Freitag (01.04.) wird durch die Rettungsleitstelle Dieburg gegen 15.45 Uhr der Brand in einer Kunststoffspritzgießerei in der Breslauer Straße im Ortsteil Richen gemeldet. Hier geriet aus bislang ungeklärter Ursache in der Fabrikationshalle gelagertes Kunststoffgranulat in Brand. Den Feuerwehren aus Groß-Umstadt und den umliegenden Orten gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Zudem waren mehrere Sanitätskräfte des DRK vor Ort. Durch die Hitze- und Rußentwicklung wurden dortige Fabrikationsanlagen, die Dämmung des Fabrikdaches sowie das Mauerwerk an ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat K 10 in Darmstadt geführt.

