POL-DA: Weiterstadt: Nach Farbschmierereien Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein in der Leharstraße geparkter grauer Mercedes GLC 250d geriet in der Nacht zum Freitag (01.04.), gegen 2.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter überwanden auf bislang nicht bekannte Weise die Verriegelung des Fahrzeugs und fuhren anschließend mit dem Auto davon. An dem Mercedes im Wert von rund 40.000 Euro sind die amtlichen Kennzeichen GG-MH 447 angebracht. Wer in diesem ...

mehr