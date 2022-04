Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim/Darmstadt: Erst Verkehrskontrolle - dann Wohnungsdurchsuchung

Polizei stellt über 300 Gramm Marihuana sicher

Griesheim/Darmstadt (ots)

Nachdem eine Verkehrskontrolle am Donnerstagabend (31.3.) im Nordring in Griesheim in zwei Wohnungsdurchsuchungen mündete, stellte die Polizei über 300 Gramm Marihuana sicher.

Gegen 20.20 Uhr stoppten die Beamten einen Daimler Benz, der mit zwei Männern, einem 37-jährigen Fahrer und einem 27 Jahre alten Beifahrer, besetzt war. Zu Beginn der Kontrolle stellten die Ordnungshüter den Geruch von Marihuana fest. Ihr Verdacht bestätigte sich, als sie im Wagen auf Plastiktüten stießen, die insgesamt mit knapp 200 Gramm Marihuana gefüllt waren. Auch der 37 Jahre alte Fahrer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Anschluss wurden die Wohnungen der beiden Männer in Darmstadt und in Griesheim, unter anderem mit der Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes, durchsucht. In der Wohnung des 27 Jahre alten Griesheimers nahmen die Beamten weitere 150 Gramm Marihuana in amtliche Verwahrung.

Gegen beide Tatverdächtige wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

