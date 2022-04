Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Groß-Umstadt (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße im Ortsteil Heubach rückte am Donnerstag (31.3.) in das Visier Krimineller. Zwischen 11 und 21 verschafften sich die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von Gewalt Zutritt in das Haus. Im Anschluss wurden mehrere Räume und Schränke nach Beute durchwühlt. Sie stießen auf einen Tresor, an dem sie sich gewaltsam zu schaffen machten. Hieraus entwendeten sie unter anderem Schmuck und Bargeld und flüchteten im Anschluss unerkannt. Verlässliche Angaben zur Schadenshöhe, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Zeugen oder Nachbarn, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

