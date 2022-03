Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht durch Radfahrer - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 31.03., ca. 09.30 Uhr, ereignete sich auf dem Fuß- und Radweg zwischen Mörfelden und Walldorf in Höhe der Bertha-von-Suttner-Schule ein Verkehrsunfall, bei dem ein bisher unbekannter männlicher Radfahrer eine Schülerin anfuhr und leicht verletzte. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, der Vorfall wurde bei der Polizei erst im Nachhinein angezeigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

