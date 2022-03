Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: ++Erstmeldung++ Herrenloser Koffer löst Polizeieinsatz aus

Rundfunkwarnmeldung herausgegeben

Darmstadt (ots)

Aufgrund eines herrenlosen Koffers, der von Zeugen am heutigen Donnerstagmorgen (31.3.) gegen 10 Uhr im Eingangsbereich des Citytunnels wahrgenommen und der Rettungsleitstelle gemeldet wurde, ist derzeit die Polizei und die Feuerwehr im Einsatz. Zwecks Überprüfung und weiteren damit einhergehenden Einsatzmaßnahmen ist der Verkehr derzeit im Bereich Rheinstraße von der Neckarstraße in Richtung Citytunnel, die Grafenstraße in Richtung Rheinstraße beiderseitig, sowie Teilbereiche des Luisenplatzes gesperrt. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde herausgegeben und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

