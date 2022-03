POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Sattelauflieger gestohlen (HP-BS 250)

Riedstadt (ots) - In die Räume einer Metzgerei am Birkenhof brachen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (31.03.) ein. Die Täter verschafften sich zunächst durch ein Fenster Zugang in das Gebäude und ließen im Verkaufsraum anschließend unter anderem eine Kasse samt darin befindlichem Geld mitgehen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation ...

