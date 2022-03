POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Einbrecher erbeuten Kasse

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Di., 29.03., 13.45 Uhr, ereignete sich in der Ringstraße in Mörfelden ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind mit Fahrrad. Die Polizei sucht hierzu Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Angaben machen können. Meldungen bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation Mörf.-Walldorf Telefon: ...

