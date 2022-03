Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: ++Gemeinsame Erstmeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen++Zwei Personen durch Messerstiche verletzt

Bensheim (ots)

Am Donnerstagmorgen (31.03.), 03.43 Uhr, erhielt die Polizei über Notruf Kenntnis darüber, dass sich in der Straße "Marktplatz" in Bensheim eine männliche Person mit Stichverletzungen aufhalten würde. Durch Einsatzkräfte konnten jeweils vor und in einer Wohnung ein 36-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau mit Stichverletzungen angetroffen und durch den Rettungsdienst erstversorgt werden. Über die Hintergründe der Tat liegen bisher keine gesicherten Erkenntnisse vor, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Weitere Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Tel.: 06151- 96940312

