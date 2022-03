Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Schulgebäude mit Graffiti beschmiert

Hoher Schaden

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem noch unbekannte Vandalen in der Nacht zum Mittwoch (29.-30.3.) mehrere Gebäudeteile einer Schule in der Gabelsbergerstraße großflächig mit Sprühfarbe beschmiert habe, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Beamten des Kommissariats 35 suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese haben durch ihr Vorgehen einen hohen Schaden verursacht, der derzeit auf mindestens 10.000 Euro geschätzt wird. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden an die Ermittlerinnen und Ermittler unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

