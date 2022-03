Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur/Groß-Gerau: Zwei Autofahrer berauscht am Steuer

Trebur/Groß-Gerau (ots)

Gleich zweimal stoppten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau berauschte Autofahrer.

Am Dienstagnachmittag (29.03.), gegen 17.00 Uhr, kontrollierten die Ordnungshüter einen 22 Jahre alten Mann in der Oderstraße in Trebur. Rasch bemerkten sie, dass der 22-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis.

In der Nacht zum Mittwoch (30.03.), gegen 2.00 Uhr, fiel einer Streife zudem ein 26 Jahre alter Wagenlenker in der Rudolf-Virchow-Straße auf. Bei ihm schlug der Drogentest positiv auf Amphetamin und Kokain an.

Beide Fahrer wurden vorläufig festgenommen und mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell