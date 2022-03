Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/ Fürstengrund: Brennende Thuja-Bäume

Kripo ermittelt

Bad König (ots)

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brannten am Montagabend (28.03.) fünf Thuja-Bäume auf einem Grundstück in der Odenwaldstraße in Fürstengrund. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad König und Fürstengrund löschten zügig das Feuer. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Die Bewohnerin im Erdgeschoss bemerkte gegen 21.20 Uhr einen Feuerschein und hörte ein Knistern. Bei der Nachschau entdeckte sie die brennenden Bäume und alarmierte die Einsatzkräfte.

Für die Ursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei (K 10) eingeschaltet. Wer Angaben oder Hinweise zu der Entstehung des Brandes geben kann, meldet sich bitte unter der 06062 / 953-0 bei den fallzuständigen Beamten in Erbach.

