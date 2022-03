Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Lenkräder und Navigationsgeräte gestohlen

Fokus lag auf BMW

Einhausen (ots)

Bislang wurden am Dienstag (29.03.) sechs Autoaufbrüche der Polizei gemeldet. Ausnahmslos betraf es Besitzer des Herstellers BMW.

Teilweise schlugen die Täter in der Nacht zum Dienstag (28. - 29.03.) in einer Straße zwei Mal zu, wie in der Martin-Niemöller-Straße und Im Schafweg. Die anderen Fahrzeuge parkten in der Hauptstraße und Nibelungenstraße. Die Täter öffneten, auch unter Zuhilfenahme von technischen Geräten, widerrechtlich die Autos, um in der Folge Lenkräder samt Airbags und/ oder die festeingebauten Navigationssysteme mitzunehmen. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei über 30.000 Euro.

Ein Zeuge konnte gegen 3.45 Uhr zwei verdächtige Männer mit Rucksäcken in der Hauptstraße ausmachen. Die Tatverdächtigen sind in Richtung Bibliser Straße weggegangen.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht dringend weitere Zeugen, die die beschriebenen oder andere Personen und Fahrzeuge in der Nacht bemerkt haben. Hinweise zu den Fällen werden unter der 06252 / 706-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell