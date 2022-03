Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau/Mörfelden-Walldorf: Geldbeutel aus Fahrzeug gestohlen/Polizei: "Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun"

Kreis Groß-Gerau/Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein in der Darwinstraße geparkter, möglicherweise nicht verschlossener Toyota, geriet zwischen Samstagabend (26.03.) und Montagmorgen (28.03.) in das Visier von Langfingern. Die Täter durchwühlten das Auto nach Wertgegenständen und ließen anschließend einen im Fahrzeug abgelegten Geldbeutel samt Geld und persönlichen Dokumenten mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Weil sich derartige Delikte in jüngster Zeit häufen, warnen die Ermittler in diesem Zusammenhang davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell