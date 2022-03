Darmstadt (ots) - In einem Kinderhort in der Bad Nauheimer Straße hat ein noch unbekannter Täter am Montagnachmittag (28.3.) sein Unwesen getrieben. Zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr betrat der Kriminelle die Räume der Einrichtung, durchwühlte in dem Büroraum die Taschen der Angestellten und entwendete Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er. Das Kommissariat 43 in ...

mehr