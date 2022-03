Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Türen und Fenster halten Hebelversuchen stand

Darmstadt (ots)

Bei dem Versuch, gewaltsam in die Räume einer Kindertagesstätte in der Kurt-Schumacher-Straße zu gelangen, haben noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagabend (25.3.) und Montagmorgen (28.3.) einen Schaden an dem Gebäude von mehreren Hundert Euro verursacht. Glücklicherweise hielten die Fenster und die Türen dem kriminellen Vorgehen stand. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und ermittelt wegen des versuchten schweren Diebstahls. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

