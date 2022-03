Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Dieb im Kinderhort

Rucksäcke durchwühlt und Geld entwendet

Darmstadt (ots)

In einem Kinderhort in der Bad Nauheimer Straße hat ein noch unbekannter Täter am Montagnachmittag (28.3.) sein Unwesen getrieben. Zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr betrat der Kriminelle die Räume der Einrichtung, durchwühlte in dem Büroraum die Taschen der Angestellten und entwendete Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen Diebstahls und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

