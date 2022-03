Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht mit verletztem Radfahrer - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am 28.03.2022, gg. 16:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus Darmstadt die Wolfskehlstraße in Richtung Ostbahnhof. An der Kreuzung musste er verkehrsbedingt anhalten. Als der Pkw vor ihm wieder losfuhr, fuhr der Fahrradfahrer ebenfalls los. Der Pkw-Fahrer musste aufgrund des Verkehrs wieder anhalten. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne das seine Personalien aufgenommen werden konnten.

Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur Behandlung ins Klinikum. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Laut dem Fahrradfahrer handelt es sich bei dem Pkw um einen schwarzen VW Passat mit polnischem Kennzeichen.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen oder Personen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151 / 969 - 41110

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell