Neckarsteinach (ots) - Am 28.03.2022 ereignete sich zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Neckarsteinach in der Hauptstraße Höhe der Pizzeria Milano. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 37 von Neckargemünd kommend in Richtung Hirschhorn. In Höhe der Pizzeria Milano streifte er hierbei einen BMW, welcher vor der Pizzeria geparkt war. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. ...

