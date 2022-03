Lautertal (ots) - Ordentlich, aber erfolglos versuchte am Montagmorgen (28.03.) mindestens ein Täter in das Pfarrbüro und in das Gemeindehaus der kirchlichen Einrichtung in der Nibelungenstraße, gegenüber der Schuhgasse, einzudringen. Durch den Einbruchsversuch ist ein Schaden an Türen und Fenster von mindestens 1000 Euro entstanden. Möglicherweise wurde der/ die ...

