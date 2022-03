Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal/ Reichenbach: Pfarr- und Gemeindehaus im Visier von Kriminellen

Lautertal (ots)

Ordentlich, aber erfolglos versuchte am Montagmorgen (28.03.) mindestens ein Täter in das Pfarrbüro und in das Gemeindehaus der kirchlichen Einrichtung in der Nibelungenstraße, gegenüber der Schuhgasse, einzudringen. Durch den Einbruchsversuch ist ein Schaden an Türen und Fenster von mindestens 1000 Euro entstanden. Möglicherweise wurde der/ die Täter von der Reinigungskraft gegen 5 Uhr gestört.

Wer um die Tatzeit verdächtige Personen auf der Nibelungenstraße gesehen hat und Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern (K 41) in Bensheim. Telefon: 06251 / 8468-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell