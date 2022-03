POL-DA: Viernheim: Beginn der Fahrradsaison - Polizei bietet kostenlose Codierung an

Groß-Zimmern (ots) - Nachdem mehrere Fahrräder und Werkzeuge aus einer Gartenhütte in der Straße "Am Katzengraben" entwendet wurden, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (26.3.) und Sonntagmorgen (27.3.) an einem dortigen Schuppen zu schaffen. Im Inneren angelangt, ...

mehr