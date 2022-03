Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Georgenhausen: Landwirtschaftliche Betriebe im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Reinheim-Georgenhausen (ots)

Zwei landwirtschaftliche Betriebe in der Verlängerung zur Messeler Straße gerieten in der Nacht zum Sonntag (27.3.) in den Fokus von Kriminellen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt auf einen dortigen Geflügelhof und auf das Gelände einer Biogasanlage. Ersten Ermittlungen zufolge, durchwühlten sie unter anderem die Lagerhallen und mehrere Büroräume. Ob sie etwas entwendeten und ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen noch geprüft werden. Bislang werden die Schäden insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

