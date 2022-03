Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/ Ober-Schönmattenwag: Bodenbrand auf zwei Hektar gelöscht

Wald-Michelbach (ots)

Waldspaziergänger bemerkten am Sonntagspätnachmittag (27.03.), dass im Bereich eines Rettungspunkts in Richtung Aschbach Unterholz brannte. Richtigerweise wurde sofort die Feuerwehr, die mit etwa 50 Einsatzkräften aus Wald-Michelbach und den Ortsteilen Unter-Schönmattenwag, Affolterbach sowie Grasellenbach und Absteinach anrückte, verständigt. Die Wehren waren mit den Löscharbeiten bis in die Abendstunden beschäftigt. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft. Durch den Bodenbrand sind insgesamt zwei Hektar Fläche betroffen. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Ob der Brand möglicherweise durch eine achtlos weggeworfene Zigarette ausgelöst wurde, müssen die weiteren Ermittlungen der Brandermittler (K 10) in Heppenheim zeigen. Generell gilt: Rauchen im Wald ist ein absolutes Tabu! Abfälle, insbesondere Glasflaschen und Glasscherben sollen in vorgesehene Behälter entsorgt werden. Sie können durch die Sonneneinstrahlung wie Brenngläser wirken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell