Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 33-Jährigen mit gestohlenem Rad erwischt

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Darmstadt (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann aus Darmstadt hat am Sonntagabend (27.3.) gegen 23.45 Uhr die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen, als er in der Kirschenallee zwei offenbar noch verschlossenen Fahrräder hinter sich herzog. Bei seiner anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er sich nur als Eigentümer eines Rades ausweisen konnte. Die Beamten stellten somit das mutmaßlich entwendete Fahrrad sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ein. Doch bereits am folgenden Montag (28.3.) erhärtete sich der Verdacht. Am frühen Morgen suchte der Mitarbeiter eines Chemiewerks die Polizei auf und wollte den Diebstahl seines Fahrrades anzeigen. Vergeblich hatte er es in der Kirschenallee gesucht. Wie sich rasch herausstellte, handelte es sich bei dem am Tag zuvor sichergestellten Fahrrad um sein vermisstes Eigentum. Nun wird sich der Darmstädter zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell