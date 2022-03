Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: 91-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Nachtragsmeldung zu "Verkehrsunfall mit schwer verletztem Krankenstuhlfahrer"

Groß-Umstadt (ots)

Nachdem sich am Sonntag, den 20. März, ein schwerer Verkehrsunfall im Stadtteil Wiebelsbach in der Straße "Buckelgarten" zugetragen (wir haben berichtet), ist der 91-Jährige, der nach jetzigem Stand mit seinem Krankenfahrstuhl gegen eine Hauswand fuhr, seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus am Samstagmittag (26.3.) erlegen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiterhin an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5175511

