POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Vor Polizeikontrolle gewendet/Berauscht, Drogen dabei und ohne Führerschein

Mörfelden-Walldorf (ots) - Über den Notruf wurde die Polizei in der Nacht zum Sonntag (27.03.), kurz nach 3.00 Uhr, alarmiert, dass gerade in das Gebäude einer Waschanlage im Hessenring eingebrochen werde. Die Beamten konnten anschließend einen vom Tatort flüchtenden 34-jährigen Verdächtigen festnehmen. Weiteren an der Tat beteiligten Personen gelang unerkannt ...

