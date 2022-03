POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Waschanlage/Verdächtiger in Haft

Bensheim (ots) - Aus alt mach neu, dachte sich wohl ein Mann in einem Schuhgeschäft in der Fabrikstraße, der am Samstagmittag (26.02.) seine alten Schuhe gegen neue tauschte und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der Dieb wurde dabei beobachtet, wie er um kurz vor 12 Uhr neue schwarze Adidas Sneaker in der Größe 44 anzog und seine alten Schuhe in den Karton ...

mehr