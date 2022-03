Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: E-Bike aus Keller gestohlen

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag (26.3.), 12.45 Uhr und Sonntag (27.3.), 21 Uhr den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses "Am Hopfengarten" heimgesucht, sich auf noch nicht bekannte Weise Zugang zu dem Abstellraum verschafft und dort ein weiß blaugelbes E-Bike "Husqvarna Bicycles" im Wert von mehr als 2000 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Fahrrades geben können, werden gebeten, sich zu melden. Das für diesen Fall zuständige Kommissariat 43 in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

